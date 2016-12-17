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Сытник: Луценко забрал у НАБУ доступ к ЕРДР

Суббота, 17 декабря 2016, 16:11
Сытник: Луценко забрал у НАБУ доступ к ЕРДР

Директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Генпрокуратура заблокировала доступ ему и его заместителям в Единый реестр досудебных расследований. В ГПУ объяснили, что Сытник не подписал соответствующие необходимые бумаги.

"С ГПУ у нас отношения достаточно опосредованные, они не осуществляют за нами наблюдение. Единственное, что могу сказать, что в течение последних нескольких дней господин Луценко, например, заблокировал доступ директора НАБУ к Единому реестру досудебных расследований", - заявил Сытник в интервью Радио Свобода.

Он пояснил, что согласно статье 17 закона о НАБУ, НАБУ имеет доступ ко всем базам данных и информационным системам государственных органов, и доступ к Единому реестру досудебных расследований, который ведется ГПУ, давал НАБУ еще бывший генпрокурор Виктор Шокин.

"Но за эти дни мы получили письменное предупреждение, что доступ директора и его заместителей... прекращается. И этот доступ на сегодняшний день приостановлен", - сказал Сытник, уточнив, что предупреждение было со стороны генпрокурора Юрия Луценко.

На вопрос об объяснении такого шага директор НАБУ сказал: "Там достаточно вольная трактовка действующего законодательства. И принято решение о прекращении этого доступа. И это решение мне кажется довольно странным, поскольку как раз мы постоянно развиваем направление доступа к базам данных, к реестрам".

В свою очередь пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган заявила, что Артем Сытник не подписал бумаги, необходимые для возобновления электронного ключа доступа к Единому реестру досудебных расследований.

Украинская правда

Темы: НАБУЛуценко
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