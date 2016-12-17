У ГПУ кажуть, що Ситник не підписав папери для доступу до ЄРДР

Прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган заявляє, що директор НАБУ Артем Ситник не підписав папери, необхідні для поновлення електронного ключа доступу до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Про це вона написала в Facebook, коментуючи заяву Ситника про те, що Генпрокуратура заблокувала доступ директора НАБУ і його заступників до ЄРДР.

"З'ясувалось, що директор усіх українських детективів так захопився численними інтерв'ю та подорожами по світу, що банально не підписав відповідні папери, через що йому не поновили електронний ключ. Треба вузлики на пам'ять зав'язувати, пане Артеме", - написала Сарган.

У коментарі "Українській правді" Сарган зазначила, що як тільки Ситник підпише необхідні документи, йому будуть повернуті ключі доступу.

Як повідомлялося, Ситник заявив, що днями отримав письмове попередження від генпрокурора Юрія Луценка, що доступ директора НАБУ і його заступників до ЄРДР припиняється.

На питання про пояснення такого кроку директор НАБУ сказав: "Там є достатньо вільне трактування діючого законодавства".

Українська правда