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ЗМІ: Wikileaks отримав секретні документи Бундестагу не від хакерів з РФ

Субота, 17 грудня 2016, 19:32

Секретні документи комітету Бундестагу, який займається розслідуванням масштабного стеження американського Агентства нацбезпеки потрапили до Wikileaks від людини, яка працює у німецькому парламенті.

Про це повідомляє DW з посиланням на німецький тижневик Der Spiegel та спецслужби Німеччини.

Раніше німецька газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung повідомила, що слідчі вважали вірогідною версію про те, що конфіденційні файли потрапили до Wikileaks внаслідок атаки російських хакерів на інформаційні системи Бундестагу навесні 2015 року.

"Офіційний представник німецького парламенту підтвердив Der Spiegel, що проводиться розслідування за фактом "порушення службової таємниці і обов'язку нерозголошення", - йдеться у повідомленні. За інформацією видання, поліція шукає зловмисника серед співробітників Бундестагу.

Як відомо, секретні документи з'явилися на сайті Wikileaks 1 грудня і були датовані періодом з весни 2014-го до січня 2015 року. Вони зберігалися на сервері адміністрації Бундестагу. Доступ до цих файлів був у депутатів, які входять до комітету з розслідування стеження NSA.

Теми: РосіяхакериНімеччина
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