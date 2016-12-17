Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СМИ: Wikileaks получил секретные документы Бундестага не от хакеров из РФ

Суббота, 17 декабря 2016, 19:32

Секретные документы комитета Бундестага, который занимается расследованием масштабного слежения американского Агентства нацбезопасности попали в Wikileaks от человека, который работает в немецком парламенте.

Об этом сообщает DW со ссылкой на немецкий еженедельник Der Spiegel и спецслужбы Германии.

Ранее немецкая газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung сообщила, что следователи считали вероятной версию о том, что конфиденциальные файлы попали в Wikileaks в результате атаки российских хакеров на информационные системы Бундестага весной 2015 года.

"Официальный представитель немецкого парламента подтвердил Der Spiegel, что проводится расследование по факту "нарушения служебной тайны и обязанности неразглашения", - говорится в сообщении. По информации издания, полиция ищет злоумышленника среди сотрудников Бундестага.

Как известно, секретные документы появились на сайте Wikileaks 1 декабря и были датированы периодом с весны 2014-го по январь 2015 года. Они хранились на сервере администрации Бундестага. Доступ к этим файлам был у депутатов, входящих в комитет по расследованию слежения NSA.

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияхакерыГермания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
Росcия
Страны НАТО согласовали оборонительные планы от нападения России – Reuters
В Вене авто с украинскими номерами разрисовали символами агрессии РФ
В Молдове будут судить двух россиян за шпионаж в пользу Москвы
Последние новости
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
23:43
Воздушные силы сообщили о БПЛА в нескольких областях
23:27
"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
22:39
ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали
22:01
Из Донетчины за сутки эвакуировали 43 человека, в том числе четверо детей
22:00
Байден позвал лидеров Конгресса обсудить разблокирование помощи Украине
21:32
Умеров обсудил с Остином следующий "Рамштайн", который пройдет через неделю
Все новости...
Реклама: