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Холодницький: Савченко мала узгодити свій візит до Мінська

Неділя, 18 грудня 2016, 02:03

Поїздки народних депутатів в інші країни, зокрема, Білорусь, вимагають узгодження з МЗС, оскільки парламентарії мають доступ до державної таємниці.

Про це Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький сказав в ефірі "112 Україна", коментуючи поїздку Надії Савченко в столицю Білорусі на переговори з ватажками бойовиків "ЛДНР".

"Сам факт поїздки, якщо особа має доступ до державної таємниці й витримало всі питання держтаємниці, оскільки це інша країна, тому факт поїздки з будь-яких питань в рамках Кримінального кодексу у мене, як юриста, не викликає. Інше питання - чи дійсно так дійсно потрібно робити, оскільки це є міждержавні відносини між Україною і державою-агресором за посередництва третьої країни. Такі питання, я вважаю, як і будь-які інші візити в інші країни повинні бути узгоджені принаймні з МЗС - органом, який від імені України представляє її в міжнародних відносинах ", - переконаний Холодницький.

Як відомо, 7 грудня Савченко таємно відвідала Мінськ, де за посередництва Федеральної служби безпеки Росії зустрілася з ватажками так званих "ДНР" та "ЛНР" Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким.

Поза спинами офіційних переговорників тристоронньої контактної групи колишній політв’язень Росії Савченко та проросійські бойовики говорили про полонених.

13 грудня Савченко вийшла зі складу партії "Батьківщина", але залишалася в однойменній парламентській фракції.

15 грудня "Батьківщина" прийняла рішення про виключення нардепа Надії Савченко зі складу фракції.

Пізніше стало відомо, що народні депутати ініціюватимуть виключення нардепа Надії Савченко зі складу комітету ВРУ з питань національної безпеки і оборони.

Теми: Савченко НадіяНАБУБілорусь
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