Нардепи хочуть вигнати Савченко з комітету нацбезпеки ВР

Народні депутати ініціюватимуть виключення нардепа Надії Савченко зі складу комітету ВРУ з питань національної безпеки і оборони.

Про це у четвер заявив член комітету, нардеп Юрій Береза.

"Це практично позиція більшості членів комітету", - сказав він.

"Є зараз постанова, яка буде спочатку проголосована на комітеті – понеділок, вівторок, середа, – до четверга (22 грудня – ред.) ця постанова буде винесена до зали", - додав Береза.

За його словами далі вирішуватимуть депутати своїм голосуванням.

Береза також додав, що вразі виключення Савченко з комітету у неї не буде доступу до секретних документів.

Водночас на своїй сторінці у Facebook нардеп з "Радикальної партії" Ігор Мосійчук написав, що збираються підписи депутатів під відповідною постановою.

Він опублікування відповідну постанову, яку, проте, підписали лише позафракційний народний депутат Віталій Купрій, нардеп "БПП" Іван Винник і власне Мосійчук.

Як відомо, Як відомо, 7 грудня Савченко таємно відвідала Мінськ, де за посередництва Федеральної служби безпеки Росії зустрілася з ватажками так званих "ДНР" та "ЛНР" Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким і обговорювала обмін полоненими.

У четвер в СБУ заявили, що не знали про візит Савченко до Мінська для участі у переговорах з бойовиками.

Українська правда