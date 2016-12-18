В ОПОРІ розказали про порушення напередодні виборів в ОТГ

Серед порушень нинішнього виборчого процесу є недотримання правил ведення передвиборчої агітації, перевага кандидатів, котрі мають відношення до органів місцевої адміністрації, недотримання норми про приблизно рівну кількість виборців при "нарізці округів".

Про це йдеться у повідомленні Громадянської мережі ОПОРА.

Цієї неділі українці продовжують обирати органи місцевої влади у 144 об’єднаних територіальних громадах. Участь у голосуванні візьмуть мешканці 76 сільських, 46 селищних та 21 міської громад у 22 регіонах України, також обирається 1 староста.

За спостереженням ОПОРИ, основними порушеннями з боку кандидатів на цих виборах є недотримання правил ведення передвиборчої агітації: поширення друкованих агітаційних матеріалів без вихідних даних і їх розміщення у заборонених законом місцях. Також фіксувалися окремі випадки використання в агітаційних цілях соціальних програм та проектів, публічної підтримки посадовими особами суб’єктів виборчого процесу.

В ОПОРІ відзначають, що масштаб так званої передвиборчої благодійності є суттєво меншим, порівняно з черговими місцевими виборами 2015 року. Хоча низку таких зловживань зафіксовано в Тернопільській (з боку кандидата на посаду селищного голови Вишневецької ОТГ від політичної партії "Добрий самарянин" Володимира Кравця), Сумській та Рівненській областях. Водночас увага до виборів з боку партійних лідерів та загальнонаціональних політиків є мінімальною.

Окрім того, достатньо чисельними виявилися конфлікти та виборчі спори, пов’язані із реєстрацією або скасуванням реєстрації кандидатів через включення кандидатів до виборчих списків різних партій або одночасного балотування до місцевих рад одного рівня.

"Також виявлено достатньо масове порушення виборчими комісіями строків отримання ТВК виборчих бюлетенів від підприємств-виготовлювачів", ‑ зауважив аналітик ОПОРИ Олександр Клюжев.

Спостерігачі ОПОРИ відзначають стабільне функціонування більшості територіальних виборчих комісій. Ротації у складі ТВК, як правило, не є масовими. Хоча низка ТВК та ДВК мають проблеми із приміщеннями та матеріально-технічним забезпеченням.

Водночас в ОПОРІ помітили суперечливі моменти у територіальній організації виборів при "нарізці округів".

"Хоча Законом не встановлено яким може бути максимально допустиме відхилення в кількості виборців між округами, ‑ говорять в Мережі. ‑ Ми відштовхувалися від демократично усталеного стандарту – 15%. Кількість виборців у кожному з округів має бути приблизно однаковою і за можливості максимально наближеною до середньої по відповідному багатомандатного округу".

Однак ТВК при утворенні округів абсолютно довільно тлумачили норму про приблизно рівну кількість виборців, що демонструє масштаб можливих маніпуляцій з "нарізкою округів". Так, з 640 територіальних округів, утворених для виборів депутатів міських рад, 369 (58%) мають відхилення більше 15% від середньої кількості виборців, з 1406 округів на виборах депутатів селищних рад ‑ 567 (40%), з 2058 округів на виборах депутатів сільських рад – 793 (39%) перевищують гранично допустиме відхилення.