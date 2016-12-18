В ОПОРЕ рассказали о нарушениях накануне выборов в ОТГ

Среди нарушений нынешнего избирательного процесса является несоблюдение правил ведения предвыборной агитации, преимущество кандидатов, которые имеют отношение к органам местной администрации, несоблюдение нормы о примерно равном количестве избирателей при "нарезке округов".

Об этом говорится в сообщении Гражданской сети ОПОРА.

В это воскресенье Украинцы продолжают выбирать органы местной власти в 144 объединенных территориальных громадах. Участие в голосовании примут жители 76 сельских, 46 поселковых и 21 городских громад в 22 регионах Украины, также избирается 1 староста.

По наблюдению ОПОРЫ, основными нарушениями со стороны кандидатов на этих выборах является несоблюдение правил ведения предвыборной агитации: распространение печатных агитационных материалов без исходных данных и их размещения в запрещенных законом местах. Также фиксировались отдельные случаи использования в агитационных целях социальных программ и проектов, публичной поддержки должностными лицами субъектов избирательного процесса.

В ОПОРЕ отмечают, что масштаб так называемой предвыборной благотворительности существенно меньше по сравнению с очередными местными выборами 2015 года. Хотя ряд таких злоупотреблений зафиксирован в Тернопольской (со стороны кандидата на должность поселкового головы Вишневецкой ОТГ от политической партии "Добрый самарянин" Владимира Кравца), Сумской и Ровенской областях. В то же время внимание к выборам со стороны партийных лидеров и общенациональных политиков минимальна.

Кроме того, достаточно многочисленными оказались конфликты и избирательные споры, связанные с регистрацией или отменой регистрации кандидатов за счет включения кандидатов в избирательные списки разных партий или одновременного баллотирования в местные советы одного уровня.

"Также выявлено достаточно массовое нарушение избирательными комиссиями сроков получения ТИК избирательных бюллетеней от предприятий-изготовителей", отметил аналитик ОПОРЫ Александр Клюжев.

Наблюдатели ОПОРЫ отмечают стабильное функционирование большинства территориальных избирательных комиссий. Ротации в составе ТИК, как правило, не являются массовыми. Хотя ряд ТИК и УИК имеют проблемы с помещениями и материально-техническим обеспечением.

В то же время в ОПОРЕ заметили спорные моменты в территориальной организации выборов при "нарезке округов".

"Хотя Законом не установлено каким может быть максимально допустимое отклонение в количестве избирателей между округами. Мы отталкивались от демократически устоявшегося стандарта - 15%. Количество избирателей в каждом из округов должно быть примерно одинаковой и по возможности максимально приближенной к средней по соответствующему многомандатному округу", - говорят в Сети.

Однако ТИК при образовании округов абсолютно произвольно толковали нормы о примерно равное количество избирателей, демонстрирует масштаб возможных манипуляций с "нарезкой округов". Так, из 640 территориальных округов, образованных для выборов депутатов городских советов, 369 (58%) имеют отклонения более 15% от среднего количества избирателей, из 1406 округов на выборах депутатов поселковых советов 567 (40%), из 2058 округов на выборах депутатов сельских советов - 793 (39%) превышают предельно допустимое отклонение.