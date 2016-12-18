"Киборга" Колодия ни на кого не обменивали, помогала церковь

Освобождение защитника Донецкого аэропорта Тараса Колодия из плена боевиков происходило путем переговоров при содействии Украинской православной церкви Московского патриархата.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил епископ Ирпенский УПЦ Климент (Вечеря), который принимал участие в освобождении военного.

"К нам обращались жены и матери наших украинских пленников, в частности была целая делегация, которая посетила Блаженнейшего Митрополита Онуфрия. Владыка, услышав их просьбу, сделал все возможное, чтобы начать процесс освобождения пленников путем переговоров, контактов через Украинскую православную церковь. Наши священники по всей территории Донецкой области. Поэтому удалось договориться, чтобы к празднику Св. Николая можно было освободить хотя бы одного украинского военного", - сказал он.

Колодий и епископ Ирпенский УПЦ Климент Фото с Facebook Ирины Геращенко

Епископ отметил, что Колодия не обменивали на боевиков.

"Мы никого не обменивали. Мы просто договорились, чтобы его отпустили", - сказал он.

По словам епископа, Колодий сейчас находится в шоковом состоянии. "Он был в плену с 2014 года, поэтому, конечно, сейчас в состоянии шока, и ему еще нужно отойти от всего, что с ним происходило", - сказал он.

Как сообщалось, ранее президент Петр Порошенко заявил, что из плена боевиков освободили защитника Донецкого аэропорта Тараса Колодия.