Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Киборга" Колодия ни на кого не обменивали, помогала церковь

Воскресенье, 18 декабря 2016, 14:53

Освобождение защитника Донецкого аэропорта Тараса Колодия из плена боевиков происходило путем переговоров при содействии Украинской православной церкви Московского патриархата.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил епископ Ирпенский УПЦ Климент (Вечеря), который принимал участие в освобождении военного.

"К нам обращались жены и матери наших украинских пленников, в частности была целая делегация, которая посетила Блаженнейшего Митрополита Онуфрия. Владыка, услышав их просьбу, сделал все возможное, чтобы начать процесс освобождения пленников путем переговоров, контактов через Украинскую православную церковь. Наши священники по всей территории Донецкой области. Поэтому удалось договориться, чтобы к празднику Св. Николая можно было освободить хотя бы одного украинского военного", - сказал он.

Колодий и епископ Ирпенский УПЦ Климент
Колодий и епископ Ирпенский УПЦ Климент
Фото с Facebook Ирины Геращенко

Епископ отметил, что Колодия не обменивали на боевиков.

"Мы никого не обменивали. Мы просто договорились, чтобы его отпустили", - сказал он.

По словам епископа, Колодий сейчас находится в шоковом состоянии. "Он был в плену с 2014 года, поэтому, конечно, сейчас в состоянии шока, и ему еще нужно отойти от всего, что с ним происходило", - сказал он.

Как сообщалось, ранее президент Петр Порошенко заявил, что из плена боевиков освободили защитника Донецкого аэропорта Тараса Колодия.

Темы: пленныецерковь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
пленные
В Украину вернули тела 19 погибших в плену − Котенко
Эрдоган объяснил, почему, несмотря на позицию РФ, отдал командиров из "Азовстали" Украине
Кабмин выделил средства для госпомощи тем, кто вернулся из плена, и семьям пленных
Последние новости
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
23:43
Воздушные силы сообщили о БПЛА в нескольких областях
23:27
"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
22:39
ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали
22:01
Из Донетчины за сутки эвакуировали 43 человека, в том числе четверо детей
22:00
Байден позвал лидеров Конгресса обсудить разблокирование помощи Украине
21:32
Умеров обсудил с Остином следующий "Рамштайн", который пройдет через неделю
Все новости...
Реклама: