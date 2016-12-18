Кононенко упевнений, що з "Приватом" усе буде добре"

Парламент готовий оперативно відреагувати і у разі необхідності підтримати відповідні законопроекти для гарантування стабільності банківської системи.

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив нардеп від "БПП" Ігор Кононенко, коментуючи питання про можливу націоналізацію "Приватбанка".

"Упевнений, що з "Приватом" усе буде добре... Це великий системний банк. Якщо у цьому контексті щось буде потрібно від парламенту - буде внесено відповідний законопроект з точки зору підтримки стабільності банківської системи - ми оперативно на це відреагуємо", - зазначив він.

При цьому Кононенко зазначив, що не володіє інформацією, які були домовленості з власником "Приватбанка" Ігорем Коломойським та чи буде він присутній на урядовій нараді 18 грудня.

Українська правда