Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кононенко уверен, что с "Приватом" все будет хорошо"

Воскресенье, 18 декабря 2016, 20:38

Парламент готов оперативно отреагировать и в случае необходимости поддержать соответствующие законопроекты для обеспечения стабильности банковской системы.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил нардеп от "БПП" Игорь Кононенко, комментируя вопрос о возможной национализации "Приватбанка".

"Уверен, что с "Приватом" все будет хорошо ... Это большой системный банк. Если в этом контексте что-то потребуется от парламента и будет внесен соответствующий законопроект с точки зрения поддержания стабильности банковской системы - мы оперативно на это отреагируем", - отметил он.

При этом Кононенко отметил, что не владеет информацией о каких-либо договоренностях с владельцем "Приватбанка" Игорем Коломойским и будет ли он присутствовать на правительственном совещании 18 декабря.

Украинская правда

Темы: ПриватКононенко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
Приват
Банки за 5 месяцев получили рекордную прибыль: почти половина приходится на Приватбанк
Экс-владельцы "Приватбанка" не смогли обжаловать национализацию: Верховный суд поставил точку в деле
Приватбанк защитил право собственности на торговый центр в Днепре: пытались отсудить экс-владельцы
Последние новости
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
23:43
Воздушные силы сообщили о БПЛА в нескольких областях
23:27
"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
22:39
ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали
22:01
Из Донетчины за сутки эвакуировали 43 человека, в том числе четверо детей
22:00
Байден позвал лидеров Конгресса обсудить разблокирование помощи Украине
21:32
Умеров обсудил с Остином следующий "Рамштайн", который пройдет через неделю
Все новости...
Реклама: