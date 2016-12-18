Кабмін проведе "нараду" в АП

Нарада Кабінету міністрів, на якій розглядатиметься питання "Приватбанка", відбудеться у приміщенні Адміністрації президента України о 21:00.



Про це Українській правді повідомили власні джерела в уряді.



За повідомленням поінформованих співрозмовників, також у будівлі АП планується засідання Ради національної безпеки.

Як відомо, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман скасував запланований на 19 грудня робочий візит до Бельгії, члени уряду планують зібратися 18 грудня на "урядову нараду". За даними джерел УП, темою зустрічі може стати питання націоналізації "Приватбанку" та держбюджет.

На засіданні РНБО, за даними джерел, також буде обговорюватися питання "Приватбанка".

16 грудня Кабінет міністрів України змінив процедуру націоналізації банків. За інформацією ЕП, раніше згоди прем'єр-міністра Володимира Гройсман на націоналізацію "Приватбанку" не було. Виходячи з цього рішення Кабінету міністрів, швидше за все, Гройсман погодився на націоналізацію. Також це рішення говорить про те, що один з нинішніх акціонерів "Приватбанку" зможе зберегти істотну участь у банку, тобто долю акцій вище 10%.

У "Приватбанку" заявляли, що розмови про націоналізацію - атака на банк.

Більше про ситуацію з "Приватбанком" читайте у матеріалі "Економічної правди" "Майже державний. Що буде з Приватбанком".

Українська правда