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Кримський "суд" 19 грудня розгляне клопотання захисту Умерова

Понеділок, 19 грудня 2016, 01:33

У понеділок, 19 грудня о 15:00 в суді Київського району Сімферополя відбудеться розгляд клопотання, поданого адвокатами заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова.

Про це він повідомив на сторінці в Facebook.

"Ми намагаємося оскаржити дії слідчого ФСБ, який відмовив надати нам копію висновку лінгвістичної експертизи. Саме цей висновок є найголовнішим аргументом звинувачення. У захисту ж, не маючи тексту даної експертизи, можливості різко обмежені", - заявив Умеров.

Як відомо, 12 травня ФСБ по Криму порушило проти Умерова кримінальну справу за ст.280.1 за нібито заклик в ефірі ATR до дій, які загрожують територіальній цілісності Російської Федерації. Умеров заявляв, що його слова в передачі невірно переклали.

Умерова взяли на підписку про невиїзд.

11 серпня Умерову стало погано в суді, його госпіталізували. Незважаючи на це, суддя винесла постанову відправити Умерова на психіатричну експертизу. 

Теми: Меджліс
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