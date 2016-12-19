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Данилюк: Гроші вкладників "Приватбанку" в безпеці

Понеділок, 19 грудня 2016, 02:42

Гроші вкладників "Приватбанку" знаходяться в безпеці.

Про це заявив міністр фінансів України Олександр Данилюк на своїй сторінці в Facebook.

"Уряд прийняв рішення про передачу в державну власність ПриватБанку. Гроші вкладників в безпеці і захищені державою ", - повідомив він.

Данилюк зазначив, що банк працює в звичайному режимі. Деталі пообіцяв повідомити на спільному з головою НБУ Валерією Гонтарьовою брифінгу 19 грудня о 8:30.

Як відомо, ввечері 18 грудня Кабінет міністрів та Рада нацбезпеки та оборони України підтримали націоналізацію "Приватбанку".

Нагадаємо, 16 грудня Кабінет міністрів України змінив процедуру націоналізації банків.

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Теми: Приват
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