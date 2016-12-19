Данилюк: Деньги вкладчиков "Приватбанка" в безопасности

Деньги вкладчиков "Приватбанка" находятся в безопасности.

Об этом заявил министр финансов Украины Александр Данилюк на своей странице в Facebook.

"Правительство приняло решение о передаче в государственную собственность ПриватБанка. Деньги вкладчиков в безопасности и защищены государством", - сообщил он.

Данилюк отметил, что банк работает в обычном режиме. Детали пообещал сообщить на совместном с председателем НБУ Валерией Гонтаревой брифинге 19 декабря в 8:30.

Как известно, вечером 18 декабря Кабинет министров и Совет нацбезопасности и обороны Украины поддержали национализацию "Приватбанка".

Напомним, 16 декабря Кабинет министров Украины изменил процедуру национализации банков.

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