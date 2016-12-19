Данилишин вважає націоналізацію "Приватбанку" вірним рішенням

Екс-міністр економіки Богдан Данилишин вважає, що націоналізація "Привабанку" є правильним рішенням.

Про це він повідомив на сторінці в Facebook.

"В сучасних умовах рішення по Приватбанку є відповідальними, що створить надійний фундамент для подальшої роботи як Приватбанку так і всієї банківської системи країни. Приватбанк є системним банком, важливим для фінансової системи держави і найбільшим ощадним банком країни. Я вважаю, що це правильне рішення органів державної влади і Національного банку на теперішньому етапі розвитку країни", - написав він.

Данилишин зазначив, що такі банки як Ощадбанк, Ексімбанк і інші, власником яких є держава - надійні і заслужили довіру вкладників.

"Держава в особі Міністерства фінансів стане власником 100% акцій ПАТ "Приватбанк" та гарантує безперебійне функціонування цієї установи та збереження коштів його клієнтів. Це запорука того, що всі вклади і заощадження повністю зберігаються", - написав він.

Він додав, що клієнтам банку не варто хвилюватися, якщо держава бере відповідальність на себе.

"Крім того, приватні акціонери Приватбанку звернулися до Уряду з пропозицією, аби держава в інтересах клієнтів банку стала його повним власником. Це є запорукою подальшої спільної і послідовності роботи з вкладниками банку", - вважає Данилишин.

На його думку, "прийняті рішення також забезпечать плавний перехід, стабільну роботу "Приватбанку" в звичайному режимі.

"Ще раз підкреслюю, на даному етапі таке рішення є абсолютно виваженим, воно дає змогу забезпечити фінансову стабільність і підвищити ефективність роботи і прозорість банківської системи країни", - підсумував він.

Як відомо, ввечері 18 грудня Кабінет міністрів та Рада нацбезпеки та оборони України підтримали націоналізацію "Приватбанку".

Нагадаємо, 16 грудня Кабінет міністрів України змінив процедуру націоналізації банків.

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