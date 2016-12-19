Данилишин считает национализацию "Приватбанка" верным решением

Экс-министр экономики Богдан Данилишин считает, что национализация "Привабанка" является правильным решением.

Об этом он сообщил на странице в Facebook.

"В современных условиях решение по Приватбанку ответственны, что создаст надежный фундамент для дальнейшей работы как Приватбанка так и всей банковской системы страны. ПриватБанк является системным банком, важным для финансовой системы государства и крупнейшим сберегательным банком страны. Я считаю, что это правильное решение органов государственной власти и Национального банка на нынешнем этапе развития страны", - написал он.

Данилишин отметил, что такие банки как Ощадбанк, Эксимбанк и другие, владельцем которых является государство – надежные и заслужили доверие вкладчиков.

"Государство в лице Министерства финансов станет владельцем 100% акций ПАО "Приватбанк" и гарантирует бесперебойное функционирование этого учреждения и сохранения средств его клиентов. Это залог того, что все вклады и сбережения полностью сохраняются", - написал он.

Он добавил, что клиентам банка не стоит волноваться, если государство берет ответственность на себя.

"Кроме того, частные акционеры Приватбанка обратились к правительству с предложением, чтобы государство в интересах клиентов банка стала его полным собственником. Это является залогом дальнейшей совместной и последовательной работы с вкладчиками банка", - считает Данилишин.

По его мнению, "принятые решения также обеспечат плавный переход, стабильную работу "Приватбанка" в обычном режиме.

"Еще раз подчеркиваю, на данном этапе такое решение является абсолютно взвешенным, оно позволяет обеспечить финансовую стабильность и повысить эффективность работы и прозрачность банковской системы страны", - подытожил он.

Как известно, вечером 18 декабря Кабинет министров и Совет нацбезопасности и обороны Украины поддержали национализацию "Приватбанка".

Напомним, 16 декабря Кабинет министров Украины изменил процедуру национализации банков.

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