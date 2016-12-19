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Порошенко: Держава гарантує клієнтам "Приватбанку" цілісність вкладів

Понеділок, 19 грудня 2016, 09:36
Порошенко: Держава гарантує клієнтам Приватбанку цілісність вкладів
АПУ

Держава бере на себе відповідальність і гарантує клієнтам "Приватбанку" недоторканість і цілісність їхніх грошей.

Про це заявив у понеділок президент України Петро Порошенко, інформує прес-служба глави держави.

"В ситуації, що склалася, влада ухвалила єдино правильне рятівне рішення – зберегти ваші гроші та примножити їх в успішному банку", – заявив глава держави. 

Порошенко пояснив, що в основі рішення про націоналізацію лежить порятунок банку та гарантування права власності на свої фінансові ресурси для всіх, хто розмістив їх у цій установі.

"Заходів, яких протягом останніх двох років вживали приватні власники та топ-менеджери, виявилося недостатньо", – підкреслив президент.

За його словами, влада ліквідувала "пряму загрозу як самому банку, так і всій банківській системі України".

"Проблеми "Приватбанку" накопичувалися роками. В умовах війни та економічної кризи вони ще більше загострилися. Акціонери не знайшли ресурсів для виконання обов'язкової програми докапіталізації. А чинна бізнес-модель, очевидно, себе вичерпала", – зазначив Порошенко.

Він наголосив, що єдиним способом зберегти банк і таким чином забезпечити збереження коштів його клієнтів є його перехід у власність держави.

Таким чином новим власником стала держава в особі Міністерства фінансів.

"Для управління банком вже найнято нову високопрофесійну групу фахівців, до формування якої долучився в тому числі і Європейський банк реконструкції та розвитку. Цій команді, Національному банку, Міністерству фінансів поставлено завдання забезпечити плавний перехід, стабільну роботу та обслуговування клієнтів у звичному режимі", – наголосив президент.

В першу чергу новий менеджмент має подбати про безперебійне обслуговування соціально чутливих клієнтів. Але в цілому від зміни власника не повинен постраждати ніхто.

Порошенко також повідомив, що для посилення захисту вкладників "Приватбанку" у якості невідкладного він подав до Верховної Ради законопроект, який надає додаткові гарантії вкладів громадян у цій установі.

"Звертаюся до вас, шановні  клієнти "Приватбанку", – зберігайте спокій. Нова адміністрація вже бере всі важелі управління у свої руки. Прямо зараз, в ці години і хвилини", - наголосив президент.

"Українська правда" у Threads

Теми: Приват
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