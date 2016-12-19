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Порошенко: Мы гарантируем клиентам "Приватбанка" целостность вкладов

Понедельник, 19 декабря 2016, 09:36
Порошенко: Мы гарантируем клиентам Приватбанка целостность вкладов
АПУ

Государство берет на себя ответственность и гарантирует клиентам "Приватбанка" неприкосновенность и целостность их денег.

Об этом заявил в понедельник президент Украины Петр Порошенко, информирует пресс-служба главы государства.

"В сложившейся ситуации власти приняли единственно правильное спасительное решение - сохранить ваши деньги и приумножить их в успешном банке", - заявил глава государства.

Порошенко пояснил, что в основе решения о национализации лежит спасение банка и обеспечения права собственности на свои ресурсы для всех, кто разместил их в этом учреждении.

"Меры, которые в течение последних двух лет применяли частные владельцы и топ-менеджеры, оказалось недостаточно", – подчеркнул президент.

По его словам, власть ликвидировала "прямую угрозу как самому банку, так и всей банковской системе Украины".

"Проблемы "Приватбанка" накапливались годами. В условиях войны и экономического кризиса они еще более обострились. Акционеры не нашли ресурсов для выполнения обязательной программы докапитализации. А действующая бизнес-модель, очевидно, себя исчерпала", – отметил Порошенко.

Он подчеркнул, что единственным способом сохранить банк и таким образом обеспечить сохранность средств его клиентов является его переход в собственность государства.

Таким образом, новым владельцем стало государство в лице Министерства финансов.

"Для управления банком уже нанята новая высокопрофессиональная группа специалистов, к формированию которой присоединился в том числе и Европейский банк реконструкции и развития. Этой команде, Национальному банку, Министерству финансов поставлена задача обеспечить плавный переход, стабильную работу и обслуживание клиентов в обычном режиме", – подчеркнул президент.

В первую очередь новый менеджмент должен позаботиться о бесперебойном обслуживании социально чувствительных клиентов. Но в целом от смены собственника не должен пострадать никто.

Порошенко также сообщил, что для усиления защиты вкладчиков "Приватбанка" в качестве неотложного он подал в Верховную Раду законопроект, который предоставляет дополнительные гарантии вкладов граждан в этом учреждении.

"Обращаюсь к вам, уважаемые клиенты "Приватбанка", – сохраняйте спокойствие. Новая администрация уже принимает все рычаги управления в свои руки. Прямо сейчас, в эти часы и минуты", – сказал президент.

Темы: Приват
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