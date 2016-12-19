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КС розбереться, чи мав право Кабмін засекретити стенограму засідань

Понеділок, 19 грудня 2016, 16:43

Омбудсмен Валерія Лутковська звернулася в КС щодо конституційності норми закону, "якою в абсолютній формі обмежено доступ до інформації".

Про це повідомляється на сторінці Уповноваженої з прав людини в Facebook.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини звернулася до Конституційного Суду України щодо конституційності частини дев’ятої статті 46 Закону України "Про Кабінет Міністрів України".

У поданні омбудсмена йдеться, зокрема, про те, що згідно з частиною дев’ятою статті 46 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" стенограма засідання Кабінету Міністрів України є внутрішнім робочим документом Кабінету Міністрів України, має конфіденційний характер і використовується для складення протоколу засідання.

Водночас вона вказує, що стенограма засідання Кабінету міністрів відображає порядок розгляду питань, що мають значення для всього суспільства.

Тому Лутковська звернулася до Конституційного Суду з проханням визнати неконституційним положення частини дев’ятої статті 46 Закону України "Про Кабінет Міністрів України".

Ухвалою колегії суддів КСУ за поданням омбудсмена відкрито конституційне провадження.

Українська правда

Теми: КСКабінет міністрів
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