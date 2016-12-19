Путін і Ердоган зробили заяви щодо вбивства посла РФ в Туреччині

Атака на посла Росії в Анкарі Андрія Карлова - це атака проти народу і держави Туреччини.

Про це заявив президент Реджеп Тайіп Ердоган у відеозверненні, поширеному у зв'язку з замахом на посла РФ в Туреччині.

Він висловив співчуття всьому російському народу, підкресливши, що напад на дипломата - це провокація.

"Туреччина і Росія мають достатній досвід, який дозволить не піддатися на провокації", - сказав президент.

За його словами, Анкара сприймає атаку на посла Росії як атаку проти народу і держави Туреччини.

Ердоган звернув увагу на той факт, що атака на російського дипломата була здійснена на тлі спільних кроків Туреччини і Росії в Сирії.

У той же час президент Росії Володимир Путін заявив, що Москва повинна точно знати, хто стоїть за вбивством Андрія Карлова.

"Слідчий комітет Російської Федерації вже порушив кримінальну справу за фактом вбивства, йому доручено сформувати міжвідомчу робочу групу, яка має вирушити в Анкару для участі разом з турецькими партнерами в розслідуванні цього злочину", - заявив глава російської держави на нараді в Кремлі.

Путін додав, що відповідна домовленість досягнута в його телефонній розмові з президентом Туреччини. "Ми повинні знати, хто направляв руку вбивці", - підкреслив російський лідер.

Президент РФ висловив співчуття рідним і близьким Карлова і доручив представити дипломата до державної нагороди.

Путін також відзначив, що відповіддю на вбивство російського посла може бути тільки посилення боротьби з терором.

Як відомо, увечері 19 грудня посол Росії в Туреччині Андрій Карлов був убитий в результаті нападу на відкритті виставки "Росія очима турків". Росія кваліфікує вбивство дипломата як теракт.

Влада Туреччини затримала матір і сестру Мевлюта Мерта Алтинташа, який скоїв вбивство Карлова.

Після встановлення особи терориста в будинку батьків Алтинташа в місті Секе провінції Айдин був проведений обшук.