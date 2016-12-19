Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Путін і Ердоган зробили заяви щодо вбивства посла РФ в Туреччині

Понеділок, 19 грудня 2016, 21:09

Атака на посла Росії в Анкарі Андрія Карлова - це атака проти народу і держави Туреччини.

Про це заявив президент Реджеп Тайіп Ердоган у відеозверненні, поширеному у зв'язку з замахом на посла РФ в Туреччині.

Він висловив співчуття всьому російському народу, підкресливши, що напад на дипломата - це провокація.

"Туреччина і Росія мають достатній досвід, який дозволить не піддатися на провокації", - сказав президент.

За його словами, Анкара сприймає атаку на посла Росії як атаку проти народу і держави Туреччини.

Ердоган звернув увагу на той факт, що атака на російського дипломата була здійснена на тлі спільних кроків Туреччини і Росії в Сирії.

У той же час президент Росії Володимир Путін заявив, що Москва повинна точно знати, хто стоїть за вбивством Андрія Карлова.

"Слідчий комітет Російської Федерації вже порушив кримінальну справу за фактом вбивства, йому доручено сформувати міжвідомчу робочу групу, яка має вирушити в Анкару для участі разом з турецькими партнерами в розслідуванні цього злочину", - заявив глава російської держави на нараді в Кремлі.

Путін додав, що відповідна домовленість досягнута в його телефонній розмові з президентом Туреччини. "Ми повинні знати, хто направляв руку вбивці", - підкреслив російський лідер.

Президент РФ висловив співчуття рідним і близьким Карлова і доручив представити дипломата до державної нагороди.

Путін також відзначив, що відповіддю на вбивство російського посла може бути тільки посилення боротьби з терором.

Як відомо, увечері 19 грудня посол Росії в Туреччині Андрій Карлов був убитий в результаті нападу на відкритті виставки "Росія очима турків". Росія кваліфікує вбивство дипломата як теракт.

Влада Туреччини затримала матір і сестру Мевлюта Мерта Алтинташа, який скоїв вбивство Карлова.

Після встановлення особи терориста в будинку батьків Алтинташа в місті Секе провінції Айдин був проведений обшук.

Теми: РосіяТуреччина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

Усі новини...
Росія
В Росії заборонили змінювати стать
Гроші кремлівських олігархів: від арешту активів росіян виграють усі, крім України
У Курській області заявляють про вибух дрона в районі АЕС, у Воронежі – про збиті БПЛА
Останні новини
19:34
У Мінекономіки прогнозують зростання ВВП на 4,6% цьогоріч
19:33
МЗС: сомалійські повстанці захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями
19:31
Спецпредставниця США підняла у Києві питання призначення голови Рахункової палати всупереч G7
19:30
Швейцарський банк Cramer закриває представництво в Росії
19:27
У частині країни оголосили повітряну тривогу
19:02
Армія РФ вдарила ракетою по Дніпровському району, била по Нікополю
18:57
ФОТОНа Чернігівщині врятували коня, який підвернув ногу і впав у річку
18:57
На Миколаївщині військовий застрелив командира і покінчив життя самогубством
18:40
Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"
18:36
Чоловік з каштановим волоссям: вчені "відновили" обличчя жертви розп’яття часів Римської імперії
Усі новини...
Реклама: