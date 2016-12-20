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Данилюк надеется, что для принятия бюджета хватит вторника

Вторник, 20 декабря 2016, 05:58
Данилюк надеется, что для принятия бюджета хватит вторника

Государственный бюджет на 2017 год могут принять уже во вторник, 20 декабря.

Об этом в эфире программы "Свобода слова" сказал министр финансов Александр Данилюк, передает Укринформ.

"Я надеюсь, у нас будет не бюджетная неделя, а бюджетный вторник. Уже сегодня, раньше того времени, что сейчас (полночи - ред.) будет принят государственный бюджет-2017 и соответствующие законы. В этом бюджете заложены важные реформы, которые ожидают люди. Надеюсь, что завтра (во вторник - ред.) Это решение будет принято", - сказал Данилюк.

По его словам, в бюджете будет сделаны определенные изменения в связи с национализацией ПриватБанка.

"Надо предусмотреть процентные выплаты по облигациям, которые будут вложены в капитал. Это технический процесс и это будет сделано. Мы планировали подобные события", - сказал Данилюк.

Как сообщалось, министерство финансов в рамках национализации "Приватбанка" выпустит облигаций внутреннего государственного займа в размере до 116,8 млрд гривен.

Темы: бюджетМинфинПриватВерховная Рада
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