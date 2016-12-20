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Туреччина продовжить дипломатію з РФ попри провокації – віце-прем'єр

Вівторок, 20 грудня 2016, 07:49

Замах на російського посла в Анкарі Андрія Карлова – результат всебічного політичного планування, вважає віце-прем'єр Туреччини Нуман Куртулмуш.

Однак ця атака не завдасть шкоди турецько-російським відносинам, написав він у Twitter, повідомляє "Anadolu Agency".

"Туреччина продовжить здійснювати нові дипломатичні кроки, незважаючи на всі провокації й пастки", – заявив Куртулмуш.

Віце-прем'єр уряду Туреччини зазначив, що рішуче засуджує підлу атаку на російського посла, й висловив співчуття родині дипломата й усьому російському народу.

Як відомо, на Карлова напали 19 грудня в ході виступу на відкритті виставки "Росія очима турків", організованої посольством Росії в Анкарі й муніципалітетом району Чанкая.

Нападника убито в ході операції поліції.

Російський посол помер від отриманих поранень.

Міністерство закордонних справ Туреччини засудило збройний напад на посла Росії в Анкарі Андрія Карлова.

"Туреччина засуджує цей віроломний терористичний акт. Нападника знешкоджено. Ця трагічна подія буде широко й всебічно розслідувана. Усі відповідальні постануть перед турецьким правосуддям", – говориться в заяві відомства.

Теми: ТуреччинаРосіяміжнародні відносинитероризмпровокації
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