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Турция продолжит дипломатию с РФ, несмотря на провокации – вице-премьер

Вторник, 20 декабря 2016, 07:49

Покушение на российского посла в Анкаре Андрея Карлова – результат всестороннего политического планирования, считает вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш.

Однако эта атака не нанесет ущерба турецко-российским отношениям, написал он в Twitter, сообщает "Anadolu Agency".

"Турция продолжит предпринимать новые дипломатические шаги, несмотря на все провокации и ловушки", – заявил Куртулмуш.

Вице-премьер правительства Турции отметил, что решительно осуждает подлую атаку на российского посла и выразил соболезнования семье дипломата и всему российскому народу.

Как известно, на Карлова напали 19 декабря в ходе выступления на открытии выставки "Россия глазами турок", организованной посольством России в Анкаре и муниципалитетом района Чанкая.

Нападавший убит в ходе операции полиции.

Российский посол скончался от полученных ранений.

Министерство иностранных дел Турции осудило вооруженное нападение на посла России в Анкаре Андрея Карлова.

"Турция осуждает этот вероломный террористический акт. Нападавший был обезврежен. Это трагическое событие будет широко и всесторонне расследовано. Все ответственные предстанут перед турецким правосудием", – говорится в заявлении ведомства.

Темы: ТурцияРосcиямеждународные отношениятерроризмпровокации
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