Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

З'явилося повне відео вбивства російського посла

Вівторок, 20 грудня 2016, 13:35
З'явилося повне відео вбивства російського посла

В мережі опублікували нове відео вбивства російського посла Андрія Карлова у Анкарі.

Відео з'явилося у вівторок на Youtube каналі XOxu TV.

На відео відображені півтори хвилини до моменту стрільби і видно, як стрілок обирає позицію.

Як відомо, у понеділок ввечері турецький поліцейський Мевлют Мерт Алтинташ розстріляв посла РФ у Туреччині Андрія Карлова.

У момент вбивства він був не при виконанні, але, за деякими даними, використав свій жетон, щоб пройти зі зброєю на виставку, де виступав російський посол.

Після вбивства Карлова Алтинташ вигукував гасла на захист Сирії. На суміші арабської та турецької мов він прокричав:

"Аллах акбар! Не забувайте про Алеппо! Не забувайте про Сирію! Тільки смерть мене зупинить. Всі, хто брали участь в насильстві, заплатять за це – один за іншим".

Алтинташ застрелили поліцейські через кілька хвилин після його стрілянини.  

"Українська правда" у Threads

Теми: терактРосіяТуреччина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

Усі новини...
теракт
Омбудсмен: Україна повернула тіла загиблих в Оленівці, більшість з них – ідентифіковані
Теракт росіян на ЗАЕС буде вважатись застосуванням ядерної зброї – Данілов
Стрілянину в аеропорту Кишинева розслідують як теракт
Останні новини
19:41
Українські ракетні війська за добу вразили 12 цілей ворога – Генштаб
19:40
США провели вже 2 раунди переговорів з Україною про безпекові зобов’язання – посол
19:40
У НКРЕКП пояснили, чому довелося скасовувати мораторій на стягнення боргів за ЖКП
19:35
Новий голова МЗС Франції вже їде до України
19:34
У Мінекономіки прогнозують зростання ВВП на 4,6% цьогоріч
19:33
МЗС: сомалійські повстанці захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями
19:31
Спецпредставниця США підняла у Києві питання призначення голови Рахункової палати всупереч G7
19:30
Швейцарський банк Cramer закриває представництво в Росії
19:27
У частині країни оголосили повітряну тривогу
19:02
Армія РФ вдарила ракетою по Дніпровському району, била по Нікополю
Усі новини...
Реклама: