Появилось полное видео убийства российского посла

В сети опубликовали новое видео убийства российского посла Андрея Карлова в Анкаре.



Видео появилось во вторник на Youtube канале XOxu TV.



На видео запечатлены полторы минуты до момента стрельбы и видно, как стрелок выбирает позицию.



Как известно, в понедельник вечером турецкий полицейский Мевлют Мерт Алтинташ расстрелял посла РФ в Турции Андрея Карлова.



В момент убийства он был не при исполнении, но, по некоторым данным, использовал свой жетон, чтобы пройти с оружием на выставку, где выступал российский посол.



После убийства Карлова Алтинташ выкрикивал лозунги в защиту Сирии. На смеси арабского и турецкого языков он прокричал: "Аллах акбар! Не забывайте о Алеппо! Не забывайте о Сирии! Только смерть меня остановит. Все, кто участвовали в насилии, заплатят за это - один за другим".



Алтинташ застрелили полицейские через несколько минут после его стрельбы.