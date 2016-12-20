Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Появилось полное видео убийства российского посла

Вторник, 20 декабря 2016, 13:35
Появилось полное видео убийства российского посла

В сети опубликовали новое видео убийства российского посла Андрея Карлова в Анкаре.

Видео появилось во вторник на Youtube канале XOxu TV.

На видео запечатлены полторы минуты до момента стрельбы и видно, как стрелок выбирает позицию.

Как известно, в понедельник вечером турецкий полицейский Мевлют Мерт Алтинташ расстрелял посла РФ в Турции Андрея Карлова.

В момент убийства он был не при исполнении, но, по некоторым данным, использовал свой жетон, чтобы пройти с оружием на выставку, где выступал российский посол.

После убийства Карлова Алтинташ выкрикивал лозунги в защиту Сирии. На смеси арабского и турецкого языков он прокричал: "Аллах акбар! Не забывайте о Алеппо! Не забывайте о Сирии! Только смерть меня остановит. Все, кто участвовали в насилии, заплатят за это - один за другим".

Алтинташ застрелили полицейские через несколько минут после его стрельбы.

"Украинская правда" в Threads

Темы: терактРосcияТурция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
теракт
Омбудсмен: Украина вернула тела погибших в Еленовке, большинство из них – идентифицированы
Теракт россиян на ЗАЭС будет считаться применением ядерного оружия – Данилов
Стрельбу в аэропорту Кишинева расследуют как теракт
Последние новости
00:20
Немецкая оппозиция хочет вынести на голосование передачу ракет Taurus Украине
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
23:43
Воздушные силы сообщили о БПЛА в нескольких областях
23:27
"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
22:39
ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали
22:01
Из Донетчины за сутки эвакуировали 43 человека, в том числе четверо детей
22:00
Байден позвал лидеров Конгресса обсудить разблокирование помощи Украине
Все новости...
Реклама: