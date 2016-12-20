У "Відродженні" натякають, що голосуватимуть за бюджет
Парламентська група "Відродження" голосуватиме за проект державного бюджету на 2017 рік.
Про це "Українській правді" повідомив член групи Віктор Боднар.
"Думаю, що так (голосуватимемо)", - сказав він. "З упевненістю даю 80% імовірності, що проголосуємо", - додав він.
Водночас фракція "Самопоміч" досі не визначилася, що робити з бюджетом
"Було засідання фракції, рішення немає, ми самого бюджету ще не бачили", - сказав голова фракції Олег Березюк.
При цьому джерела УП у "Самопомочі" стверджують, що фракція прийме політичне рішення не голосувати.
"Попри це рішення, все одно якась частина наших депутатів проголосує. Мірошниченко (Іван - ред.) вже сказав, що буде голосувати", - зазначив один з депутатів у фракції.
Раніше повідомлялося, що за бюджет голосуватимуть дві фракції: БПП та "Народний фронт".
Роман Кравець, УП