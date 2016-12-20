Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У "Відродженні" натякають, що голосуватимуть за бюджет

Вівторок, 20 грудня 2016, 15:23

Парламентська група "Відродження" голосуватиме за проект державного бюджету на 2017 рік.

Про це "Українській правді" повідомив член групи Віктор Боднар.

"Думаю, що так (голосуватимемо)", - сказав він. "З упевненістю даю 80% імовірності, що проголосуємо", - додав він.

Водночас фракція "Самопоміч" досі не визначилася, що робити з бюджетом

"Було засідання фракції, рішення немає, ми самого бюджету ще не бачили", - сказав голова фракції Олег Березюк.

При цьому джерела УП у "Самопомочі" стверджують, що фракція прийме політичне рішення не голосувати.

"Попри це рішення, все одно якась частина наших депутатів проголосує. Мірошниченко (Іван - ред.) вже сказав, що буде голосувати", - зазначив один з депутатів у фракції.

Раніше повідомлялося, що за бюджет голосуватимуть дві фракції: БПП та "Народний фронт".

Роман Кравець, УП

Теми: бюджет
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

Усі новини...
бюджет
Арахамія попередив регіони щодо закупівель: Барабани не наближають перемогу
Для покриття дефіциту бюджету Україна вже отримала понад 23 мільярди доларів допомоги
Уряд затвердив бюджет Пенсійного фонду на цей рік
Останні новини
19:41
Українські ракетні війська за добу вразили 12 цілей ворога – Генштаб
19:40
США провели вже 2 раунди переговорів з Україною про безпекові зобов’язання – посол
19:40
У НКРЕКП пояснили, чому довелося скасовувати мораторій на стягнення боргів за ЖКП
19:35
Новий голова МЗС Франції вже їде до України
19:34
У Мінекономіки прогнозують зростання ВВП на 4,6% цьогоріч
19:33
МЗС: сомалійські повстанці захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями
19:31
Спецпредставниця США підняла у Києві питання призначення голови Рахункової палати всупереч G7
19:30
Швейцарський банк Cramer закриває представництво в Росії
19:27
У частині країни оголосили повітряну тривогу
19:02
Армія РФ вдарила ракетою по Дніпровському району, била по Нікополю
Усі новини...
Реклама: