У "Відродженні" натякають, що голосуватимуть за бюджет

Парламентська група "Відродження" голосуватиме за проект державного бюджету на 2017 рік.

Про це "Українській правді" повідомив член групи Віктор Боднар.

"Думаю, що так (голосуватимемо)", - сказав він. "З упевненістю даю 80% імовірності, що проголосуємо", - додав він.

Водночас фракція "Самопоміч" досі не визначилася, що робити з бюджетом

"Було засідання фракції, рішення немає, ми самого бюджету ще не бачили", - сказав голова фракції Олег Березюк.

При цьому джерела УП у "Самопомочі" стверджують, що фракція прийме політичне рішення не голосувати.

"Попри це рішення, все одно якась частина наших депутатів проголосує. Мірошниченко (Іван - ред.) вже сказав, що буде голосувати", - зазначив один з депутатів у фракції.

Раніше повідомлялося, що за бюджет голосуватимуть дві фракції: БПП та "Народний фронт".

Роман Кравець, УП