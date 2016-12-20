Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В группе "Видродження" намекают, что будут голосовать за бюджет

Вторник, 20 декабря 2016, 15:23

Парламентская группа "Видродження" будет голосовать за проект государственного бюджета на 2017 год.

Об этом "Украинской правде" сообщил член группы Виктор Боднар.

"Думаю, что да (будем голосовать)", - сказал он. "С уверенностью даю 80% вероятности, что проголосуем", - добавил он.

В то же время фракция "Самопомич" до сих пор не определилась, что делать с бюджетом.

"Было заседание фракции, решения нет, мы же бюджета еще не видели", - сказал председатель фракции Олег Березюк.

При этом источники УП в "Самопомочи" утверждают, что фракция примет политическое решение не голосовать.

"Несмотря на это решение, все равно какая-то часть наших депутатов проголосует. Мирошниченко (Иван - ред.) уже сказал, что будет голосовать", - отметил один из депутатов во фракции.

Ранее сообщалось, что за бюджет проголосуют две фракции: БПП и "Народный фронт".

Роман Кравец, УП

Темы: бюджет
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
бюджет
Арахамия предупредил регионы относительно закупок: Барабаны не приближают победу
Для покрытия дефицита бюджета Украина уже получила более 23 миллиардов долларов помощи
Правительство утвердило бюджет Пенсионного фонда на этот год
Последние новости
00:20
Немецкая оппозиция хочет вынести на голосование передачу ракет Taurus Украине
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
23:43
Воздушные силы сообщили о БПЛА в нескольких областях
23:27
"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
22:39
ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали
22:01
Из Донетчины за сутки эвакуировали 43 человека, в том числе четверо детей
22:00
Байден позвал лидеров Конгресса обсудить разблокирование помощи Украине
Все новости...
Реклама: