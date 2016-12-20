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Суд відклав скаргу Єфремова до наступного року

Вівторок, 20 грудня 2016, 18:21

Апеляційний суд Києва оголосив перерву до 5 січня 2017 року в розгляді скарги на продовження арешту екс-депутата від Партії регіонів Олександра Єфремова.

Про це у вівторок заявив головуючий в колегії суддя Валерій Лашевич, повідомляє Укрінформ.

"У зв'язку із закінченням робочого дня оголошується перерва у судовому засіданні до 15:00 5 січня 2017 року", - сказав він.

Засідання суду 20 грудня було заплановане на 15.00, але розпочалося воно із 40-хвилинною затримкою.

На початку засідання захист Єфремова заявив про відвід складу суду, але суд відмовив у її задоволенні. Потім адвокат Андрій Смірнов заявив відвід прокурору Павлу Кожухівському.

Колегія суду, порадившись у нарадчій кімнаті, вирішила в задоволенні заяви про відвід прокурора також відмовити.

В залі суду був присутній підозрюваний Єфремов, його захисники та прокурори.

Як відомо, 24 листопада Печерський районний суд міста Києва продовжив до 22 січня 2017 строк тримання під вартою колишнього депутата від Партії регіонів Олександра Єфремова.

Теми: Єфремовсуд
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