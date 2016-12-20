ГПУ: Ежель станет первым "министром Януковича", которого будут судить заочно
Вторник, 20 декабря 2016, 20:41
Дело в отношении бывшего министра обороны Украины Михаила Ежеля, которого подозревают в злоупотреблении служебными обязанностями и причинении государству ущерба на сумму более 42,9 млн грн, передали в суд.
Об этом на Facebook сообщил Генпрокурор Юрий Луценко.
По его словам, это будет первый заочный процесс над министром времен экс-прзидента Виктора Януковича.
Луценко добавил, что обвинительный акт для осуществления заочного осуждения передали в Соломенский суд Киева.
В конце октября сообщалось, что Интерпол заблокировал файл бывшего министра обороны Михаила Ежеля.
Украинская правда