ГПУ: Ежель станет первым "министром Януковича", которого будут судить заочно

Дело в отношении бывшего министра обороны Украины Михаила Ежеля, которого подозревают в злоупотреблении служебными обязанностями и причинении государству ущерба на сумму более 42,9 млн грн, передали в суд.

Об этом на Facebook сообщил Генпрокурор Юрий Луценко.

По его словам, это будет первый заочный процесс над министром времен экс-прзидента Виктора Януковича.

Луценко добавил, что обвинительный акт для осуществления заочного осуждения передали в Соломенский суд Киева.

В конце октября сообщалось, что Интерпол заблокировал файл бывшего министра обороны Михаила Ежеля.

Украинская правда