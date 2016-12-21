Порошенко і Яценюк прибули до Ради - нардеп
Президент Петро Порошенко та Арсеній Яценюк прибули до Верховної Ради, де зараз проходить обговорення бюджету-2017.
Про це повідомив нардеп Олексій Рябчин.
За його словами, вони попрямували до кімнати спікера Андрія Парубія.
Президент @poroshenko в кулуарах Рады. С А.Яценюком направились в комнату Спикера Парубия #БюджетнаяНочь pic.twitter.com/yQi4I8eN1f— Alex Ryabchyn (@alexrbchn) December 20, 2016
Як відомо, в даний момент йде засідання Верховної Ради, на якому в другому читанні повинен бути прийнятий держбюджет на 2017 рік.
Нагадаємо, напередодні Верховна рада підтримала в другому читанні та в цілому законопроект про внесення змін до Бюджетного кодексу щодо удосконалення складання та виконання бюджетів.
20 жовтня Рада підтримала в першому читання проекту закону про державний бюджет на 2017 рік.