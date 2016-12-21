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Порошенко и Яценюк прибыли в Раду - нардеп

Среда, 21 декабря 2016, 01:04
Порошенко и Яценюк прибыли в Раду - нардеп

Президент Петр Порошенко и Арсений Яценюк прибыли в Верховную Раду, где сейчас проходит обсуждение бюджета-2017.

Об этом сообщил нардеп Алексей Рябчин.

По его словам, они направились в комнату спикера Андрея Парубия.

Как известно, в настоящий момент идет заседание Верховной Рады, на котором во втором чтении должен быть принят госбюджет на 2017 год.

Напомним, накануне Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс относительно усовершенствования составления и исполнения бюджетов.

20 октября Рада поддержала в первом чтении проекта закона о государственном бюджете на 2017 год.

Темы: ПорошенкоВерховная Рада
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