Порошенко и Яценюк прибыли в Раду - нардеп

Президент Петр Порошенко и Арсений Яценюк прибыли в Верховную Раду, где сейчас проходит обсуждение бюджета-2017.

Об этом сообщил нардеп Алексей Рябчин.

По его словам, они направились в комнату спикера Андрея Парубия.

Президент @poroshenko в кулуарах Рады. С А.Яценюком направились в комнату Спикера Парубия #БюджетнаяНочь pic.twitter.com/yQi4I8eN1f — Alex Ryabchyn (@alexrbchn) December 20, 2016

Как известно, в настоящий момент идет заседание Верховной Рады, на котором во втором чтении должен быть принят госбюджет на 2017 год.

Напомним, накануне Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс относительно усовершенствования составления и исполнения бюджетов.

20 октября Рада поддержала в первом чтении проекта закона о государственном бюджете на 2017 год.