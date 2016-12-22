Савченко з Берліну прокоментувала виключення з делегації в ПАРЄ

Народний депутат Надія Савченко заявила, що не переживає щодо свого виключення зі складу української делегації в ПАРЄ та продовжуватиме займатися депутатською діяльністю.

Про це вона сказала в Берліні на зустрічі з журналістами, повідомляє "Укрінформ" у четвер.

"У будь якому випадку, якщо я не буду переобрана наступного разу до ПАРЄ, у народного депутата України залишається ще дуже великий фронт робіт, так само міжнародних, у групах співдружності з різними країнами. Тому я думаю, що роботи мені вистачить, за це я не переживаю", – заявила Савченко.

Вона зазначила, що кожного року відбуваються перевибори нового складу групи в ПАРЄ, кожного року можуть обиратися нові і нові члени.

Сама вона "ще не цікавилася тим, як ця процедура проходить, тому що минулого разу її пропустила заочно".

Говорячи про виключення з фракції, депутат визнала, що її політичні бачення і партії фракції, у якій вона перебувала, "просто є різними".

"Тому незалежно від моєї поїздки в Москву, чи Мінськ, це все одно сталося б пізніше, але все одно сталося б", – сказала Савченко.

Депутат пояснила, що часто має розбіжності в позиціях з "усіма колегами в парламенті" через те, що вона є тим політиком, який не хоче закривати очі на внутрішні проблеми, звертаючи увагу світу лише на зовнішні.

Як повідомлялося, Верховна Рада відкликала Савченко з української делегації в ПАРЄ відповідною постановою, прийнятою в четвер.