Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Савченко з Берліну прокоментувала виключення з делегації в ПАРЄ

Четвер, 22 грудня 2016, 14:59

Народний депутат Надія Савченко заявила, що не переживає щодо свого виключення зі складу української делегації в ПАРЄ та продовжуватиме займатися депутатською діяльністю.

Про це вона сказала в Берліні на зустрічі з журналістами, повідомляє "Укрінформ" у четвер.

"У будь якому випадку, якщо я не буду переобрана наступного разу до ПАРЄ, у народного депутата України залишається ще дуже великий фронт робіт, так само міжнародних, у групах співдружності з різними країнами. Тому я думаю, що роботи мені вистачить, за це я не переживаю", – заявила Савченко.   

Вона зазначила, що кожного року відбуваються перевибори нового складу групи в ПАРЄ, кожного року можуть обиратися нові і нові члени.

Сама вона "ще не цікавилася тим, як ця процедура проходить, тому що минулого разу її пропустила заочно".  

Говорячи про виключення з фракції, депутат визнала, що її політичні бачення і партії фракції, у якій вона перебувала, "просто є різними".  

"Тому незалежно від моєї поїздки в Москву, чи Мінськ, це все одно сталося б пізніше, але все одно сталося б", – сказала Савченко. 

Депутат пояснила, що часто має розбіжності в позиціях з "усіма колегами в парламенті" через те, що вона є тим політиком, який не хоче закривати очі на внутрішні проблеми, звертаючи увагу світу лише на зовнішні. 

Як повідомлялося, Верховна Рада відкликала Савченко з української делегації в ПАРЄ відповідною постановою, прийнятою в четвер.

Теми: Савченко НадіяПАРЄ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

Усі новини...
Савченко Надія
Суд повернув справу проти Савченко і Рубана
Надії Савченко вручили підозру через підроблений COVID-сертифікат
Надію Савченко впіймали в аеропорту з підробленим ковід-сертифікатом
Останні новини
20:01
Уряд виділив ще 2,5 мільярда для Міноборони на зведення укріплень
19:41
Українські ракетні війська за добу вразили 12 цілей ворога – Генштаб
19:40
Ощадбанк профінансує ще 500 бізнесів за підтримки уряду Німеччини
19:40
США провели вже 2 раунди переговорів з Україною про безпекові зобов’язання – посол
19:40
У НКРЕКП пояснили, чому довелося скасовувати мораторій на стягнення боргів за ЖКП
19:35
Новий голова МЗС Франції вже їде до України
19:34
У Мінекономіки прогнозують зростання ВВП на 4,6% цьогоріч
19:33
МЗС: сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями
19:31
Спецпредставниця США підняла у Києві питання призначення голови Рахункової палати всупереч G7
19:30
Швейцарський банк Cramer закриває представництво в Росії
Усі новини...
Реклама: