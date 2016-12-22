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Савченко из Берлина прокомментировала исключение из делегации в ПАСЕ

Четверг, 22 декабря 2016, 14:59

Народный депутат Надежда Савченко заявила, что не переживает по поводу своего исключения из состава украинской делегации в ПАСЕ и будет продолжать заниматься депутатской деятельностью.

Об этом она сказала в Берлине на встрече с журналистами, сообщает "Укринформ" в четверг.

"В любом случае, если я не буду переизбран в следующий раз в ПАСЕ, у народного депутата Украины остается еще очень большой фронт работ, также международных, в группах содружестве с различными странами. Поэтому я думаю, что работы мне хватит, за это я не переживаю", – заявила Савченко.

Она отметила, что ежегодно происходят перевыборы нового состава группы в ПАСЕ, каждый год могут избираться новые и новые члены.

Сама она "еще не интересовалась тем, как эта процедура проходит, потому что в прошлый раз ее пропустили заочно".

Говоря об исключении из фракции, депутат признала, что ее политические видения и партии фракции, в которой она находилась, "просто различны".

"Поэтому независимо от моей поездки в Москву, или Минск, это все равно произошло бы позже, но все равно произошло бы", – сказала Савченко.

Депутат пояснила, что часто имеет разногласия в позициях со "всеми коллегами в парламенте", потому что она является тем политиком, который не хочет закрывать глаза на внутренние проблемы, обращая внимание мира только на внешние.

Как сообщалось, Верховная Рада отозвала Савченко из украинской делегации в ПАСЕ соответствующим постановлением, принятым в четверг.

Темы: Савченко НадеждаПАСЕ
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