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Онук Сталіна помер на вулиці

Четвер, 22 грудня 2016, 15:10

Онук Йосипа Сталіна Євген Джугашвілі помер у Москві.

Як повідомляють "Известия", 80-річний чоловік помер на вулиці.

У довідковій швидкої допомоги заявили, що Джугашвілі відчув себе погано недалеко від дому, перехожі викликали йому швидку. Медики, які прибули за викликом, констатували його смерть.

Про точні причини смерті онука Сталіна не повідомляється. Допускається, Джугашвілі помер від серцевого нападу.

 

Як відомо, 21 грудня виповнилася 137-я річниця з дня народження його діда, Йосипа Сталіна. В цей день в Ростовській області йому встановили пам'ятник.

"Українська правда" у Threads

Теми: Сталін
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