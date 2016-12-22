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Внук Сталина умер на улице

Четверг, 22 декабря 2016, 15:10

Внук Иосифа Сталина Евгений Джугашвили скончался в Москве.

Как сообщают "Известия", 80-летний мужчина умер на улице.

В справочной скорой помощи заявили, что Джугашвили почувствовал себя плохо недалеко от дома, прохожие вызвали ему неотложку. Медики, прибывшие по вызову, констатировали его смерть.

О точных причинах смерти внука Сталина не сообщается. Предполагается, что Джугашвили скончался от сердечного приступа.

 

Как известно, 21 декабря исполнилась 137-я годовщина со дня рождения его деда, Иосифа Сталина. В этот день в Ростовской области ему установили памятник.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Сталин
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