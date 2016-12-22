У ГПУ відмовились відповідати, чи прослуховують журналістів УП

Генеральна прокуратура не прояснила ситуацію щодо прослуховування журналістів "Української правди".

Про це йдеться у відповіді Генпрокуратури на звернення народного депутата від фракції БПП Сергія Лещенка.

У відомстві зазначають, що згідно з законодавством дані про ці негласні слідчі дії становлять "державну таємницю" та не підлягають передачі чи розголошенню.

У відповіді ГПУ також процитована стаття 253 Кримінально-процесуального кодексу щодо повідомлення осіб, щодо яких проводилися негласні слідчі (розшукові) дії:

"Особи, конституційні права яких були тимчасово обмежені під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а також підозрюваний, його захисник мають бути письмово повідомлені прокурором або за його дорученням слідчим про таке обмеження".

"Конкретний час повідомлення визначається із урахуванням наявності чи відсутності загроз для досягнення мети досудового розслідування, суспільної безпеки, життя або здоров’я осіб, які причетні до проведення негласних слідчих (розшукових) дій".

Зазначається також, що про факт і результати прослуховування силовики мають повідомити "протягом дванадцяти місяців з дня припинення таких дій, але не пізніше звернення до суду з обвинувальним актом".

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Як відомо, у жовтні журналісти "Української правди" вимагали від президента і силових структур пояснити, для чого прослуховували працівників видання впродовж року.

Керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук ухилився від відповіді на запитання, чи СБУ прослуховує журналістів УП.

Однак СБУ порушила справу за фактом прослуховування журналістів "Української правди" і провела низку допитів за матеріалами, які були опубліковані виданням 28 жовтня.

Лещенко такж просив голову Служби безпеки України Василя Грицака прояснити ситуацію зі стеженням за журналістами УП.

Українська правда