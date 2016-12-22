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В штабі розповіли, як бойовики хотіли прорватися на Світлодарській дузі

Четвер, 22 грудня 2016, 17:33

Протягом четверга російсько-окупаційні війська здійснили 15 обстрілів позицій сил АТО.

Про це йдеться у повідомленні прес-центра штабу АТО у Facebook.

"З артилерії калібру 122 міліметри окупанти обстрілювали наші позиції в районі Луганського. Зі 120-міліметрових мінометів – Луганське та Старогнатівку. З 82 міліметрових мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів – Авдіївку, Новгородське, Верхньоторецьке і знову ж Луганське", - сказано у повідомленні.

Вказується, що близько 8.30 ранку російсько-терористичні війська розпочали артилерійський та мінометний обстріл позицій ЗСУ на Світлодарській дузі і під його прикриттям здійснили спробу атаки.

"Вогнем у відповідь вони були зупинені та відійшли. Утім, уже о 10.00 бойовики відновили обстріл зі 122-міліметрових артилерійських систем і 120-міліметрових мінометів і знову спробували атакувати наші позиції. Після відкриття вогню у відповідь противник відступив і повторних спроб атак не здійснював", - повідомили в прес-центрі.

Водночас вказується, що протягом дня противник двічі обстріляв Миронівку з великокаліберної 152-мм артилерії, а на Маріупольському напрямку зі 120-ти та 82-міліметрових мінометів противник обстріляв Красногорівку та Водяне.

"На Луганському напрямку з протитанкових ракетних комплексів та 82-міліметрових мінометів ворог вів вогонь по Кримському", - повідомляють у штабі.

Як відомо, у четвер прес-офіцер підрозділу, який перебуває на позиціях в районі Світлодарської дуги повідомив, що бойовики кілька разів намагалися захопити позиції сил АТО.

Українська правда

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Теми: АТОДонбас
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