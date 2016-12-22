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В штабе рассказали, как боевики хотели прорваться на Светлодарской дуге

Четверг, 22 декабря 2016, 17:33

В течение четверга российско-оккупационные войска совершили 15 обстрелов позиций сил АТО.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.

"С артиллерии калибра 122 миллиметра оккупанты обстреливали наши позиции в районе Луганского. Из 120-миллиметровых минометов - Луганское и Старогнатовка. С 82 миллиметровых минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов - Авдеевку, Новгородское, Верхнеторецкое и опять же Луганское", - говорится в сообщении.

Указывается, что около 8.30 утра российско-террористические войска начали артиллерийский и минометный обстрел позиций ВСУ на Светлодарской дуге и под его прикрытием предприняли попытку атаки.

"Ответным огнем они были остановлены и отошли. Впрочем, уже в 10.00 боевики возобновили обстрел из 122-миллиметровых орудий и 120-миллиметровых минометов и снова попытались атаковать наши позиции. После открытия ответного огня противник отступил и повторных попыток атаковать не совершал", - сообщили в пресс-центре.

В то же время указывается, что в течение дня противник дважды обстрелял Мироновку из крупнокалиберной 152-мм артиллерии, а на Мариупольском направлении из 120-ти и 82-миллиметровых минометов противник обстрелял Красногоровку и Водяное.

"На Луганском направлении из противотанковых ракетных комплексов и 82-миллиметровых минометов противник вел огонь по Крымскому", - сообщают в штабе.

Как известно, в четверг пресс-офицер подразделения, находящегося на позициях в районе Светлодарск дуги сообщил, что боевики несколько раз пытались захватить позиции сил АТО.

Украинская правда

Темы: АТОДонбасс
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