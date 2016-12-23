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Гройсман: Підготовка до Євробачення йде в плановому режимі

П'ятниця, 23 грудня 2016, 05:11

Підготовка до Євробачення, яке буде проходити в 2017 році в Києві, йде в плановому режимі.

Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час робочої наради з питань підготовки до конкурсу в четвер, повідомляє урядовий портал.

"Володимир Гройсман зазначив, що підготовка до пісенного конкурсу йде в плановому режимі та закликав усіх відповідальних осіб до ефективної співпраці заради успішного проведення конкурсу", - йдеться в повідомленні.

Учасники наради також обговорили питання розробки і прийняття необхідних нормативно-правових актів, творчу концепцію, місце і офіційні локації проведення "Євробачення", заходи щодо забезпечення безпеки під час підготовки та проведення пісенного конкурсу.

У нараді взяли участь віце-прем'єр-міністри України В'ячеслав Кириленко, Павло Розенко і Володимир Кістіон, міністр культури Євген Нищук, Київський міський голова Віталій Кличко, голова держкомітету телебачення і радіомовлення Олег Наливайко.

Теми: ГройсманЄвробачення
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