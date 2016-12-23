Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Гройсман: Подготовка к Евровидению идет в плановом режиме

Пятница, 23 декабря 2016, 05:11

Подготовка к Евровидению, которое будет проходить в 2017 году в Киеве, идет в плановом режиме.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе рабочего совещания по вопросам подготовки к конкурсу в четверг, сообщает правительственный портал.

"Владимир Гройсман отметил, что подготовка к песенному конкурсу проходит в плановом режиме и призвал всех ответственных лиц к эффективному сотрудничеству ради успешного проведения конкурса", - говорится в сообщении.

Участники совещания также обсудили вопрос разработки и принятия необходимых нормативно-правовых актов, творческую концепцию, место и официальные локации проведения "Евровидения", меры по обеспечению безопасности во время подготовки и проведения песенного конкурса.

В совещании приняли участие вице-премьер-министры Украины Вячеслав Кириленко, Павел Розенко и Владимир Кистион, министр культуры Евгений Нищук, Киевский мэр Виталий Кличко, председатель госкомитета телевидения и радиовещания Олег Наливайко.

Темы: ГройсманЕвровидение
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
Гройсман
Румыния одобрила выделение первого из 100 млн евро транша помощи Молдове
Новый рейтинг партий: в Раду проходят Разумков и Гройсман, но не Кличко
Однажды в Вильнюсе. Как Ахметов ищет кандидатов в президенты
Последние новости
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
23:43
Воздушные силы сообщили о БПЛА в нескольких областях
23:27
"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
22:39
ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали
22:01
Из Донетчины за сутки эвакуировали 43 человека, в том числе четверо детей
22:00
Байден позвал лидеров Конгресса обсудить разблокирование помощи Украине
21:32
Умеров обсудил с Остином следующий "Рамштайн", который пройдет через неделю
Все новости...
Реклама: