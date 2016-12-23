У штабі АТО підтвердили загибель військового, який вважався полоненим

Штаб антитерористичної операції заявляє про загибель військовослужбовця, що вважався полоненим, біля Світлодарська Донецької області.

Про це Українським Новинам повідомив спікер Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

"Я цю інформацію підтверджую", - сказав він.

Також прес-центр штабу АТО на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook розмістив відеозапис інтерв'ю командира батальйону з позивним "Купол", що перебуває безпосередньо біля Світлодарська.

Командир батальйону наголосив, що 18-23 грудня біля Світлодарська загинули 9 українських військовослужбовців, зазнали поранень - 35, отримали контузію - 17, різні травми - 11.

Крім того, "Купол" повідомив, що на відеозаписі, розповсюдженому бойовиками, дійсно відображені тіла українських військовослужбовців, зокрема лейтенанта Ярового й солдата Баюса.

Також "Купол" зазначив, що йому не відомі точні втрати бойовиків, однак він упевнений, що вони перевищують втрати Збройних сил.

Раніше журналісти й волонтери повідомляли, що бойовики розсилають фото й відео трьох осіб, нібито взятих у полон на Світлодарській дузі й убитих на окупованій території.

Як відомо, 18 грудня у районі Світлодарської дуги бойовики намагалися вибитипередові підрозділи Збройних сил України з позицій, але зазнали поразки в бою. З боку ЗСУ загинули 5 військовослужбовців, 6 зазнали поранень, а втрати противника склали не менше 25 бойовиків, ще близько 30 отримали поранення.

Пізніше підтвердилася інформація, що один боєць Збройних сил України тоді потрапив у полон, до цього він вважався зниклим безвісти.

19 грудня бойовики поновили обстріли позицій ЗСУ на Світлодарській дузі.