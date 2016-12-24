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Обама підписав оборонний бюджет США із $350 млн допомоги Україні

Субота, 24 грудня 2016, 01:33
Обама підписав оборонний бюджет США із $350 млн допомоги Україні

Президент США Барак Обама підписав Бюджет США на 2017 р. на потреби національної оборони, де безпекова допомога Україні збільшена до 350 млн. дол.

Про це повідомляє Посольство України в США.

Кошторис безпекової допомоги Україні у бюджетному році 2017 збільшено, порівняно із 300 млн. дол. США, закладеними у аналогічному документі на 2016 р.

Документом передбачено надати кошти для безпекової допомоги Україні, у тому числі летальних оборонних видів озброєнь. Перелік видів допомоги розширено включенням засобів і технічної підтримки для розробки цілісної системи моніторингу державного кордону України, а також допомоги у підготовці штабних офіцерів та вищого військового командування ЗСУ.

Як повідомлялось, документ забороняє виділяти кошти на військову співпрацю з Росією доти, поки Конгресу не представлять докази того, що Росія звільнила окуповану територію України і припинила агресивні дії, які загрожують суверенітету і територіальної цілісності України і країн-членів НАТО.

Законопроект також забороняє Пентагону здійснювати будь-які дії, які можуть означати визнання російського суверенітету в Криму.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАЗбройні сили
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