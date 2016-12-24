Глава МЗС Британії закликав дотримуватися перемир'я на Донбасі
Міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон закликає сторони виконувати домовленості про припинення вогню на сході України.
Про це йдеться в коментарі міністра, оприлюдненому на сайті МЗС Великобританії.
"Я вітаю оголошення про припинення вогню на сході України після високого рівня насильства, що спостерігалося останніми днями", - заявив Джонсон.
За його словами, конфлікт на Донбасі продовжує мати руйнівний вплив на мільйони людей по обидві сторони від лінії розмежування.
"Я закликаю всі сторони дотримуватися режиму припинення вогню і використати його як основу для досягнення прогресу у встановленні тривалого миру на сході України в 2017 році", - заявив глава МЗС Великобританії.
Як відомо, 21 грудня члени тристоронньої контактної групи щодо врегулюванню ситуації на сході України узгодили режим повного припинення вогню з 00:00 24 грудня на Донбасі в зв'язку з майбутніми святами.
Українська сторона СЦКК повідомила, що станом на ранок суботи режим припинення вогню дотримується.
Українська правда