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Глава МЗС Британії закликав дотримуватися перемир'я на Донбасі

Субота, 24 грудня 2016, 09:47

Міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон закликає сторони виконувати домовленості про припинення вогню на сході України.

Про це йдеться в коментарі міністра, оприлюдненому на сайті МЗС Великобританії.

"Я вітаю оголошення про припинення вогню на сході України після високого рівня насильства, що спостерігалося останніми днями", - заявив Джонсон.

За його словами, конфлікт на Донбасі продовжує мати руйнівний вплив на мільйони людей по обидві сторони від лінії розмежування.

"Я закликаю всі сторони дотримуватися режиму припинення вогню і використати його як основу для досягнення прогресу у встановленні тривалого миру на сході України в 2017 році", - заявив глава МЗС Великобританії.

Як відомо, 21 грудня члени тристоронньої контактної групи щодо врегулюванню ситуації на сході України узгодили режим повного припинення вогню з 00:00 24 грудня на Донбасі в зв'язку з майбутніми святами.

Українська сторона СЦКК повідомила, що станом на ранок суботи режим припинення вогню дотримується.

Українська правда

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Теми: АТОДонбасВелика Британія
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