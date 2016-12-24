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Глава МИД Великобритании призвал соблюдать перемирие на Донбассе

Суббота, 24 декабря 2016, 09:47

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон призывает стороны выполнять договоренности о прекращении огня на востоке Украины.

Об этом говорится в комментарии министра, обнародованном на сайте МИД Великобритании.

"Я приветствую объявление о прекращении огня на востоке Украины после высокого уровня насилия, которое наблюдалось в последние дни", - заявил Джонсон.

По его словам, конфликт на Донбассе продолжает иметь разрушительное воздействие на миллионы людей по обе стороны от линии разграничения.

"Я призываю все стороны соблюдать режим прекращения огня и использовать его как основу для достижения прогресса в установлении прочного мира на востоке Украины в 2017 году", - заявил глава МИД Великобритании.

Как известно, 21 декабря члены трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины согласовали режим полного прекращения огня с 00:00 24 декабря на Донбассе в связи с предстоящими праздниками.

Украинская сторона СЦКК сообщила, что по состоянию на утро субботы режим прекращения огня соблюдается.

Украинская правда

Темы: АТОДонбассВеликобритания
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