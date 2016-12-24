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Оригінальність "амбарної книги" ПР підтверджено доказами – НАБУ

Субота, 24 грудня 2016, 13:38
Оригінальність амбарної книги ПР підтверджено доказами – НАБУ

Досудовим розслідуванням зібрано достатньо доказів, якими підтверджено оригінальність "амбарної книги" Партії регіонів, переданої Віктором Трепаком до НАБУ.

Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті НАБУ в суботу.

"Крім того, слід зазначити, що на сьогодні досудовим розслідуванням зібрано достатньо доказів, якими підтверджено оригінальність "амбарної книги", переданої Віктором Трепаком до НАБУ", - йдеться в тексті.

В НАБУ заявили, що відповідно до експертизи, проведеної Державним науково-дослідним експертно-криміналістичним центром Міністерства внутрішніх справ України (ДНДЕКЦ), підписи та записи від імені голови ЦВК Михайла Охендовського в "амбарній книзі" належать саме йому.

Крім того, стверджують у НАБУ, про оригінальність "амбарної книги" свідчать висновки ряду інших почеркознавчих експертиз, які підтверджують оригінальність підписів ряду інших осіб, а також численні покази осіб, які особисто виконували записи та ставили підписи в "амбарній книзі" за отримання готівкових коштів у відповідних сумах та підтвердили вказаний факт.

Українська правда

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Теми: Партія регіонівНАБУ
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