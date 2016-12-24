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Оригинальность "амбарной книги" ПР подтверждена доказательствами - НАБУ

Суббота, 24 декабря 2016, 13:38
Оригинальность амбарной книги ПР подтверждена доказательствами - НАБУ

Досудебным расследованием собрано достаточно доказательств, которыми подтверждена оригинальность "амбарной книги" Партии регионов, переданной Виктором Трепаком в НАБУ.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте НАБУ в субботу.

"Кроме того, следует отметить, что на сегодняшний день досудебным расследованием собрано достаточно доказательств, которыми подтверждена оригинальность "амбарной книги", переданной Виктором Трепаком в НАБУ", - говорится в тексте.

В НАБУ заявили, что согласно экспертизе, проведенной Государственным научно-исследовательским экспертно-криминалистическим центром Министерства внутренних дел Украины (ГНИЭКЦ), подписи и записи от имени председателя ЦИК Михаила Охендовского в "амбарной книге" принадлежат именно ему.

Кроме того, утверждают в НАБУ, об оригинальности "амбарные книги" свидетельствуют выводы ряда других почерковедческих экспертиз, которые подтверждают подлинность подписей ряда других лиц, а также многочисленные показания лиц, которые лично выполняли записи и ставили подписи в "амбарной книге" за получение наличных средств в соответствующих суммах и подтвердили указанный факт.

Украинская правда

Темы: Партия регионовНАБУ
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