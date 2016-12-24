Більше 60 членів "Русского ПЕН-центра" просять Путіна помилувати Сенцова

Більше 60 членів "Русского ПЕН-центра" підписалися під листом президенту Росії Володимиру Путіну з проханням помилувати українського режисера Олега Сенцова, засудженого за організацію терактів у Криму.

Відповідну заяву оприлюднено в Facebook на сторінці "Частное мнение. Русский ПЕН-центр", яка не є офіційною сторінкою "Русского ПЕН-центра" і відображає думку частини його членів, яка часто йде врозріз із офіційною позицією Центру.

"Ми просимо Вас, пане президенте, застосувати до Олега Сенцова норму закону, що дозволяє главі держави приймати рішення про помилування засуджених без визнання провини з їх боку, просимо використовувати всі наявні ресурси і механізми для якнайшвидшого звільнення нашого колеги Олега Сенцова", - йдеться у зверненні.

Лист підписав 61 член організації, серед яких - Олександр Архангельський, Вероніка Доліна, Денис Драгунський, Тимур Кібіров, Майя Кучерська, Олександр Кушнер та інші письменники, поети і журналісти. До листа приєдналися також інші письменники та члени Вільного історичного товариства.

Водночас Всесвітня організація письменників (Русский ПЕН-центр) підкреслила, що не писала листа президенту РФ з проханням помилувати Сенцова.

"Ми нічого Володимиру Володимировичу не писали. Виконком і президент ПЕН-центру в цьому участі не беруть. Це не наша ініціатива. У нас є група "ліберальних" опозиціонерів, які з нами намагаються конфліктувати і ведуть власну лінію. Вони є членами Центру, але приймають свої власні заяви, збирають підписи серед однодумців", - повідомили "Інтерфаксу" в прес-службі організації в суботу.

У центрі підкреслили, що подібний збір підписів "відбувається не вперше".

Як ішлося в листі 71 члена "ПЕН-центру" про конфлікт у письменницькій організації, оприлюдненому на початку 2016 року, конфлікт виник через принципову різницю в розумінні правозахисної і громадської позиції "ПЕН-центру".

Результатом цього конфлікту став вихід з "ПЕН-центру" відомих літераторів, в тому числі Людмили Улицької, Ігоря Іртеньєва, Льва Тимофєєва, Наталії Мавлевич, Любові Сум, Ольги Тимофєєвої, Зої Свєтової, Ірини Сурат, Сергія Костирка, Бориса Херсонського, Нуне Барсегян, Григорія Ревзіна.

"Суть конфлікту полягає в тому, що частина членів ПЕН-центру, включаючи нинішній Виконком і Дирекцію, обрала нейтрально-безособову позицію по відношенню до російської влади, в той час як інша частина розуміє, що в атмосфері придушення свободи слова необхідно говорити від власної особи, залишаючись вірними цінностям, проголошеним Хартією Міжнародного ПЕН-клубу", - йшлося в листі.

Як повідомлялося, на прес-конференції в п'ятницю президент РФ Володимир Путін заявив, що вважає Сенцова винним у підготовці теракту.

"Звичайно, ні у кого немає бажання тримати журналістів, якщо вони займаються журналістською діяльністю. Але скажіть, будь ласка, що нам робити, якщо кінорежисер - це доведено в суді - готувався до скоєння терористичних актів? Його відпустити тільки за те, що він режисер? Чим він відрізняється від кадрового співробітника військової розвідки, який планував робити те ж саме?" - сказав він.

"Ми сьогодні відпустимо одних, а завтра прийдуть інші? Треба домовитися, щоб це було припинено. І тоді можна буде подумати і про акти амністії. Я проти цього нічого не маю", - додав Путін.

Як відомо, російська окупаційна влада звинуватила режисера Олега Сенцова, його товариша Олександра Кольченка і ще ряд українців у терористичній діяльності в Криму.

У серпні 2015 року Сенцова засудили до 20 років в'язниці, Кольченка - до 10.