Путін розповів, коли подумає про звільнення Сенцова і Сущенка

Президент Росії Володимир Путін вважає українського режисера Олега Сенцова винним у підготовці теракту.

Про це він заявив під час прес-конференції у п'ятницю, відповідаючи на заклик журналіста УНІАН Романа Цимбалюка відпустити журналіста "Укрінформу" Романа Сущенка.

"Звичайно, ні в кого немає бажання тримати журналістів, якщо вони займаються журналістською діяльністю. Але скажіть, будь ласка, що нам робити, якщо кінорежисер – це доведено в суді – готувався до вчинення терористичних актів? Його відпустити тільки через те, що він режисер? Чим він відрізняється від кадрового співробітника військової розвідки, який планував робити те ж саме?" – сказав він.

"Ми сьогодні відпустимо одних, а завтра прийдуть інші? Треба домовитися, щоб це було припинено. І тоді можна буде подумати і про акти амністії. Я нічого не маю проти", – додав Путін.

Як відомо, кореспондент "Укрінформу" у Франції Роман Сущенко був затриманий 30 вересня у Москві, де перебував із приватним візитом.

Його звинуватили у шпигунстві, заявивши, що він є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. У ГУР спростували звинувачення ФСБ.

28 листопада Лефортовський суд Москви продовжив арешт до кінця січня українському журналісту.

Російська окупаційна влада звинуватила режисера Олега Сенцова, його товариша Олександра Кольченка і ще низку українців в терористичній діяльності в Криму.

В серпні 2015 року Сенцова засудили до 20 років в'язниці, Кольченка – до 10.