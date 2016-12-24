Более 60 членов "Русского ПЕН-центра" просят Путина помиловать Сенцова

Более 60 членов "Русского ПЕН-центра" подписались под письмом президенту России Владимиру Путину с просьбой помиловать украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного за организацию терактов в Крыму.

Соответствующее заявление опубликовано в Facebook на странице "Частное мнение. Русский ПЕН-центр", которая не является официальной страницей "Русского ПЕН-центра" и отражает мнение части его членов, которая часто идет вразрез с официальной позицией Центра.

Письмо подписал 61 член организации, среди которых — Александр Архангельский, Вероника Долина, Денис Драгунский, Тимур Кибиров, Майя Кучерская, Александр Кушнер и другие писатели, поэты и журналисты. К письму присоединились и другие писатели и члены Свободного исторического общества.

В то же время, Всемирная организация писателей (Русский ПЕН-центр) подчеркнула, что не писала письмо президенту РФ с просьбой помиловать Сенцова.

"Мы ничего Владимиру Владимировичу не писали. Исполком и президент ПЕН-центра в этом не участвуют. Это не наша инициатива. У нас есть группа "либеральных" оппозиционеров, которые с нами пытаются конфликтовать и ведут собственную линию. Они являются членами Центра, но принимают свои собственные заявления, собирают подписи среди единомышленников", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе организации в субботу.

В центре подчеркнули, что подобный сбор подписей "происходит не в первый раз".

Как говорилось в письме 71 члена "ПЕН-центра" о конфликте в писательской организации, обнародованном в начале 2016 года, конфликт возник из-за принципиальной разницы в понимании правозащитной и общественной позиции "ПЕН-центра".

Результатом этого конфликта стал выход из "ПЕН-центра" известных литераторов, в том числе Людмилы Улицкой, Игоря Иртеньева, Льва Тимофеева, Натальи Мавлевич, Любови Сумм, Ольги Тимофеевой, Зои Световой, Ирины Сурат, Сергея Костырко, Бориса Херсонского, Нуне Барсегян, Григория Ревзина.

"Суть конфликта заключается в том, что часть членов ПЕН-центра, включая нынешний Исполком и Дирекцию, выбрала нейтрально-безличную позицию по отношению к российской власти, в то время как другая часть понимает, что в атмосфере подавления свободы слова необходимо говорить от собственного лица, оставаясь верными ценностям, провозглашенным Хартией Международного ПЕН-клуба", - говорилось в письме.

Как сообщалось, на пресс-конференции в пятницу президент РФ Владимир Путин заявил, что считает Сенцова виновным в подготовке теракта.

"Конечно, ни у кого нет желания держать журналистов, если они занимаются журналистской деятельностью. Но скажите, пожалуйста, что нам делать, если кинорежиссер – это доказано в суде – готовился к совершению террористических актов? Его отпустить только за то, что он режиссер? Чем он отличается от кадрового сотрудника военной разведки, который планировал делать то же самое?" – сказал он.

"Мы сегодня отпустим одних, а завтра придут другие? Надо договориться, чтобы это было прекращено. И тогда можно будет подумать и об актах амнистии. Я против этого ничего не имею", – добавил Путин.

Как известно, российские оккупационные власти обвинили режиссера Олега Сенцова, его товарища Александра Кольченко и еще ряд украинцев в террористической деятельности в Крыму.

В августе 2015 года Сенцова приговорили к 20 годам тюрьмы, Кольченко – к 10.